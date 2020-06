KS: Stemma til kommunane i vindkraftspørsmål har ikkje vorte styrkt

innenriks

– Innverknaden til kommunane i vindkraftsaker har ikkje vorte vesentleg styrkt med stortingsmeldinga til regjeringa om konsesjonsbehandling for vindkraft på land. Det er beklageleg, seier styreleiar i KS Bjørn Arild Gram i ei pressemelding.

Han viser til at regjeringa framleis går inn for at energilova skal vere styrande i behandlinga av vindkraftkonsesjonar. KS meiner at å leggje prosessane inn under plan- og bygningslova vil sikre at synspunkta og interessene til kommunane og lokalbefolkninga blir vareteken.

Dette må Stortinget endre på når meldinga blir behandla til hausten, seier Gram.

– Vi har gong på gong sett at energilova ikkje er eit eigna reiskap for å få til ein slik prosess. Derfor set vi lita vår til at Stortinget ser dei demokratiske sidene av denne saka og går inn for at plan- og bygningslova må takast i bruk òg i vindkraftsaker, seier Bjørn Arild Gram.

Han peikar òg på at regjeringa ikkje legg opp til nokre endringar i skattlegginga av vindkraftanlegg.

– Slik vi ser det, styrkjer heller ikkje dette stillinga til lokalsamfunna ved vindkraftutbyggingar, seier Gram.

(©NPK)