innenriks

I helga blir brannberedskapen auka med helikopter stasjonert på Kjeller, i Førde og i Sauda, i tillegg til to maskiner på Værnes.

Laurdag og søndag er òg eitt helikopter i beredskap i Alta, melder skogbrannhelikopteret til staten på Twitter.

Dette kjem i tillegg til skogbrannhelikopteret som har fast beredskap på Torp.

I store delar av landet er det no fare for skogbrann, medan det fleire stader er meldt stor skogbrannfare laurdag, ifølgje yr.no si side for skogbrannfare.

(©NPK)