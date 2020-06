Høgres Kapur meiner det er feil med utvida permisjon no

innenriks

Aps finanspolitiske talsperson Hadia Tajik tok opp problemstillinga i debatten i Stortinget om revidert nasjonalbudsjett fredag.

– Ap har foreslått å utvide permisjonsordninga ut året, slik at folk kan behalde jobben. Det har høgrepartia sagt nei til, sa ho, og etterlyste ei forklaring.

Leiaren i finanskomiteen, Mudassar Kapur (H), understreka at regjeringa vil følgje nøye med på korleis det går med mellom anna sesongbedriftene gjennom sommaren. Då kan ein eventuelt kome tilbake til Stortinget med fleire tiltak til hausten, understreka han.

– Men å byrje i den enden no meiner vi er feil. No er det viktig å få opp aktiviteten, setje i gang dei tiltaka som får folk tilbake i jobb. Men vi har den bufferen at vi kan ta ei ny vurdering over sommaren, ut frå korleis situasjonen er.

