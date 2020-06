Går mot fleirtal for å innlemme allemannsretten i Grunnlova

innenriks

Forslaget vart nedstemt i fjor, men no ligg det an til fleirtal for forslaget, som er fremja av SVs Freddy André Øvstegård og Karin Andersen.

Både Ap, Høgre, Venstre, Raudt og MDG sluttar seg til forslaget, som omhandlar retten ein person har på eigedommen til ein annan person.

– Vi jublar for allemannsretten! Dette er ein historisk dag. Det går mot fleirtal for å endeleg grunnlovsfeste allemannsretten slik SV har jobba for lenge. Tilgang på og bruk av naturen folk har rundt seg, skal vernast av Grunnlova, seier Øvstegård i ei pressemelding.

– Retten alle har til tilgang til bruk av skogen, fjella, stranda, er under press. Det blir sett opp gjerde for at folk ikkje skal bruke naturen som vi alle kunne bruke før. No kjem Stortinget neste periode truleg til å slå fast at vår felles natur er for alle, seier han.

Allemannsretten er forankra i friluftslova frå 1957 og er meint å sikre gratis tilgang til norsk natur for alle.

