innenriks

– For Frp held det ikkje å invitere kommunane på seminar, vi ønskjer lokal medråderett ved å gi kommunane reell avgjerdsstyresmakt, seier Frps energipolitikar Terje Halleland i ei fråsegn til NTB.

Frp ønskjer mellom anna at regelverket blir flytta frå energilova til plan- og bygningslova.

– For Frp har det heile tida vore avgjerande at alle vindkraftprosjekt byggjer på lokal aksept. Vi kan ikkje ha det slik at styresmaktene køyrer over lokalsamfunna i desse spørsmåla.

