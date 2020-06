Cappelen fekk ytterlegare strafferabatt – dømd til 13 års fengsel

innenriks

Straffeutmålinga i Borgarting lagmannsrett tyder på at dommarane har gitt Cappelen ein betydeleg strafferabatt. Han har forklart seg utfyllande om si eiga hasjverksemd, men ikkje minst forklart seg om korleis den dåverande polititoppen Eirik jensen verna verksemda i byte mot store pengesummar.

Han vart i Oslo tingrett dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj – etter at domstolen hadde gitt han seks års strafferabatt. Lagmannsretten har no gitt han ytterlegare to års strafferabatt.

Dommen er kunngjord under dissens.

