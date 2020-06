TV 2 og Telia er samde om å forlengje avtalen

innenriks

I ei pressemelding frå TV 2 heiter det at det er «ein uttalt ambisjon frå begge partar om å kome i mål i løpet av nokre få månadar.»

– No i ettermiddag stadfesta Get på e-post at vi bør bruke færre enn seks månader på forhandlingane. Då er det ingen grunn til å la TV-sjåarane sitje med svarte skjermar, seier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2.

Rundt ein million TV-sjåarar har vore utan TV 2s kanalar sidan den gamle avtalen med Telias Get gjekk ut 31. mai.

– Det burde allereie i kveld vere mogleg for Get å skru på kanalane igjen. Verken vi eller Get ønskjer å halde kundane som gissel, seier Willand.