Statnett vil senke nettleiga for 2021

innenriks

Dette skjer med bakgrunn i den økonomiske situasjonen som følgje av pandemien.

– Vi er inne i ein nasjonal dugnad, og ser at det er nødvendig å ta omsyn til den vanskelege situasjonen mange av straumkundane er i. Derfor ønskjer vi å jobbe for at alle forbrukskundar skal få redusert tariff i 2021. Det kjem både industri, næringsliv og vanlege hushald til gode, seier konserndirektør Knut Hundhammer i Statnett i ei pressemelding.

Etter ein periode med større investeringar og auka tariff har Statnett i 2020 valt å flate ut tariffen for vanlege forbrukarar, medan industrikundar har betalt litt meir dei siste åra.

No vil tariffsatsen for desse kundegruppene bli reduserte neste år. Denne inntektsreduksjonen vil Statnett hente inn over fleire år. Målet er ein reduksjon på 20 til 25 prosent i tariffsatsen frå i år til neste år.

– Vi byggjer eit kraftnett for framtida, med meir fornybar kraft og betydeleg elektrifisering. Desse kostnadane blir hovudsakleg henta inn gjennom nettleige. Målet er å gjere dette utan at nokre kundar blir hardt ramma økonomisk midt i ein vanskeleg situasjon, understrekar Hundhammer.

Styret i Statnett har bede leiinga leggje til rette for dette og søkje styresmaktene om løyve til å utsetje inntekter. Endringane og konkrete satsar vil òg drøftast med Statnetts kundeorganisasjonar før tariffen for 2021 formelt blir vedteken innan 1. oktober.

