Skadeverk på Haramsfjellet

innenriks

Ifølgje Møre og Romsdal politidistrikt er det mellom anna fjerna eit lokk på ein sikringsboks og gjort skadeverk på ein sensor på boreriggen.

Vidare er det klussa med det som var tilrettelagt for det kommande sprengingsarbeidet som går føre seg på fjellet, skriv politiet i ei pressemelding torsdag.

– Vi vil ikkje at situasjonen skal utvikle seg til å bli noko langt meir alvorleg. Frå politiets side har vi utvist stor forståing for dei som vil vise motstanden sin, men situasjonen snur når nokon vel å skade eigedommen til annan mann og indirekte set menneskeliv i fare, seier politistasjonssjef Oddbjørn Solheim.

Han legg til at det ikkje er unaturleg å tenkje seg at skadeverket har klar samanheng med protestane mot vindkraftverket på øya, utan at politiet kan seie det sikkert.

– Det er noko vi må undersøkje nærare. Vi ønskjer tips i saka frå dei som kan vite noko om det som har hendt, seier Solheim.

Politiet har fått opplyst at det ikkje vil vere aktivitet i anleggsarbeidet før etter helga.

(©NPK)