Regjeringa vil stramme inn vindkraftutbygginga

innenriks

Regjeringa vil fredag komme med innstrammingar i reglane for konsesjonar til vindkraftutbygging.

Blant endringane er, ifølgje NRK, at det skal gå maksimum to til tre år frå konsesjon blir gitt til bygginga er i gang, og at NVE tidleg skal kunne gi avslag der ein ser at konfliktnivået kjem til å bli høgt.

– Vi kjem med historiske innstrammingar, vi har lytta til mykje av motstanden og vi kjem med gode svar på det, seier olje- og energiminister Tina Bru (H) til kanalen.

For fleire av prosjekta det i dag er mykje lokal motstand mot, vart konsesjon gitt for mange år sidan. På Haramsøya, der det den siste tida har vore demonstrasjonar, vart konsesjon gitt i 2008.

Bru seier at regjeringa òg vil foreslå å gi kommunar og fylke meir påverknadskraft enn i dag, utan å utdjupe det vidare.

Regjeringa varslar innstrammingar i regelverket for utbygging av vindkraft. Her olje- og energiminister Tina Bru (H). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Politiet fjernar her bilen til Hans Petter Thue, som sit i bilen med låste dører. Motstandarar av det planlagde vindkraftanlegget på Haramsøya har dei siste vekene blokkert vegen opp til Haramsfjellet med ein bil for å hindre transport av utstyr til anlegget. Foto: Hilde Beate Ellingsæter / NTB scanpix

