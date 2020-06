Regjeringa forpliktar seg til nullvisjon for sjølvmord

innenriks

Regjeringa vil innføre ein nullvisjon for sjølvmord i Noreg. Nullvisjonen skal gjelde for heile samfunnet, heiter det i ei pressemelding torsdag.

– Med ein nullvisjon forpliktar vi oss til å jobbe hardt og over tid for å førebyggje og forhindre at menneske ser døden som ein utveg når livet er så tungt at det ikkje er til å halde ut, seier Høie.

Til hausten legg regjeringa fram ein ny handlingsplan for førebygging av sjølvmord. Planen vil i tillegg til tiltak i helsetenesta innehalde tiltak på område som sosiale medium og oppfølging av etterlatne.

(©NPK)