Natur og Ungdom demonstrerte mot omstridt gruveprosjekt

innenriks

Demonstrasjonen på torsdag utanfor Stortinget kom på plass etter at det dagen før vart kjend at Nordic Mining er tildelt driftskonsesjon for det omstridde gruveprosjekt ved Førdefjorden.

Selskapet har tidlegare fått løyve til å deponere 250 millionar tonn gruveslam i Førdefjorden.

Reagerer sterkt

– Dette gruveprosjektet er ikkje berre eit svik mot framtida, det er òg ulovleg. Forureining er ulovleg heilt til det blir lagt fram grunnlag for at det er heilt nødvendig, sa leiar Therese Hugstmyr Woie i Natur og Ungdom til NTB onsdag.

Dei reagerer sterkt på at driftsløyvet vart tildelt sjølv om organisasjonen har levert eit krav om omgjøring av utsleppsløyvet til prosjektet.

– Vi har ikkje fått ei forklaring frå Nordic Mining på kvifor dei ikkje kan unngå å dumpe avfallet på fjorden, og vi har ikkje fått noko svar frå regjeringa på omgjøringsbegjæringen vår, sa Woie.

– Viktig milepæl

– Driftslisensen er ein viktig milepæl for Engebøprosjektet, sa Nordic Mining-direktør Ivar S. Fossum i ei børsmelding etter at selskapet onsdag fekk godkjennelse av Direktoratet for mineralforvaltning.

Driftsløyvet er det siste selskapet treng frå staten for å kunne setje i gang anleggsarbeidet på Engebøfjellet.

– Alle dei viktigaste løyva er no på plass, og det viser at prosjektet held seg innanfor det omfattande regelverket og dei høge standardane for gruveindustrien i Noreg, seier Fossum.

Natur og Ungdom skal saman med Naturvernforbundet i Vestland og andre lokale demonstrantar arrangere ein liknande demonstrasjon i Førde sentrum fredag.

