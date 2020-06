NHO: Viktig at Noreg snakkar godt med alle

innenriks

– Jobben kjem i ei tid med større geopolitiske spenningar og der dei internasjonale organisasjonane er under press. For små land som Noreg er det spesielt viktig med forpliktande internasjonalt samarbeid som bind opp dei store landa og skaper føreseielegheit for bedriftene, seier Almlid.

Han meiner det spesielt er viktig å arbeide for at Verdshandelsorganisasjonen (WTO) får fornya relevans.

– Med større motsetnader mellom land er det viktig at Noreg snakkar godt med alle, også dei vi er usamde med, seier Almlid.

