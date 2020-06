Equinor førebur tilsette på magrare tider

innenriks

Låge råvareprisar og pressa marginar er årsaka til at Sætre endå ein gong førebur dei tilsette på nedbemanningar, skriv Dagens Næringsliv.

Det var òg Sætre som under oljekrisa i 2014 til 2016 gjennomførte dei største kutta i historia til selskapet. Det er ikkje kjent kva grep som blir tekne denne gongen.

Hovedtillitsvald Bjørn Asle Teige i Safe i Equinor seier møtet ikkje inneheldt noko konkret om kva eit mindre Equinor betyr.

– Men vi har fått beskjed om at ein vil komme tilbake til dette gjennom samarbeidsorgana til selskapet, seier Teige til avisa.

Pressetalsmann Bård Glad Pedersen i Equinor seier det er ein krevjande tid for selskapet og industrien, og at det var dette Sætre beskreiv.

– Sætre sa at vi over tid venta at selskapet ville ha færre tilsette. På nokre område vil vi ha fleire tilsette, og på andre færre. Dette er ting som vil bli følgt opp i dei enkelte forretningsområda og stabar utover hausten, seier han.

Equinor varslar i mars eit kraftig kutt i investeringane framover som følgje av konsekvensane av koronaviruset og den låge oljeprisen.

