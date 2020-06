Dobbel tommel opp for Frps vindkraftkrav

innenriks

Stortingsmeldinga frå olje- og energiminister Tina Bru (H) er venta fredag.

– Vindkraft, andre fornybare energikjelder og energisparing er viktig for klima og jobbar. Men det blir heilt feil å gjennomføre vindkraftprosjekt utan lokal støtte, meiner Greenpeace Noregs leiar Frode Pleym.

– Forslaga frå Frp kan derfor bidra til mindre konfliktar, seier han til NTB.

Lokal aksept, å flytte regelverket frå energilova til plan- og bygningslova og null subsidiering står på Framstegspartiets kravliste. Det gjer òg byggjestart fem år etter at konsesjon er gitt.

Samtidig vil partiet ha nye krav inn i konsesjonsbehandlinga: buffersone til busetnad, garanti for opprydding og fastsetjing av høgd og talet på turbinar.

– Konstruktivt

Også seniorrådgivar Andreas Thon Aasheim i Norwea er positiv til Frps tankar. Han er oppteken av at styresmaktene må komme i gang med konsesjonsprosessen igjen, etter at det i praksis har vore stans den siste tida.

– Vi har snart ikkje fleire konsesjonar igjen, seier han til NTB.

Aasheim viser til at fleire av Frp-krava – opprydding og fråvær av subsidiar – allereie er politikk i dag.

– Det er veldig bra at Frp tek ei så konstruktiv rolle som dette faktisk er, seier han og omfamnar seks av dei sju forslaga.

Men å flytte regelverket frå energilova til plan- og bygningslova vekkjer skepsis i bransjen.

– Det blir dobbel saksbehandling, ifølgje Aasheim.

Norwea er ein interesse- og bransjeorganisasjon som jobbar for å skape og halde oppe eit mode og langsiktig vindkraftmarknad i Noreg. Organisasjonen har 130 medlemmer.

Sårbar natur

Bakteppet for stortingsmeldinga er at NVEs forslag til ei nasjonal ramme for vindkraft på land vart stansa i fjor haust. Planen førte til ramaskrik, og regjeringa varsla i staden ein gjennomgang av heile konsesjonsprosessen. Behandlinga av nye konsesjonar vart òg stansa.

– Vi forventar oss at den varsla stortingsmeldinga om vind òg tek omsyn til sårbar natur og reinbeitedistrikt, seier Pleym.

Samtidig rasar debatten vidare i mange lokalsamfunn om utbygging av vindkraft. Det gir seg ikkje berre utslag i protestaksjonar, men også i sjikane i kommentarfelta, truslar mot tilsetje i energiselskap og lokale sabotasjeaksjonar.

Onsdag kravde fylkespolitikarane i Møre og Romsdal full stans i utbygginga på Haramsøya, der det den siste tida har vore demonstrasjonar. Også på Øyfjellet i Mosjøen i Nordland har det vore protestar.

Mål om mindre støy

Større lokal forankring rundt utbygging av vindkraft er eit viktig poeng for Framstegspartiets energipolitikar Terje Halleland.

– Vi må ha eit endra regime som fører til mindre støy, sa han til NTB onsdag.

Halleland meiner eit klarare, enklare og meir føreseieleg konsesjonssystem må på plass for å få vekk støyen som pregar debatten.

Aasheim har samtidig ei lita åtvaring å komme med:

– Det finst framleis moglegheiter, men vi skal vakte oss vel for å gjere det for vanskeleg. Premissen må vere at vi ønskjer å byggje ut meir lønnsam vindkraft.

