Sydentemperaturar skaper trøbbel for toga

innenriks

Ifølgje meteorologane er det mykje som tyder på at godvêret held fram i store delar av Sør-Noreg i dagane som kjem. Det er for dei aller fleste gode nyheiter, men for jernbanen fører det til utfordringar.

– Sol og høg temperatur aukar faren for solslyng, som påverkar togtrafikken på fleire av banestrekningane våre, opplyser Bane Nor i ei pressemelding onsdag.

Solslyng er når stålet i jernbaneskjenene utvidar seg på grunn av varme.

Dei siste dagane har det vore solslyng fleire stader i landet, og med vêrmeldingar som varslar om sydentemperaturar i dagane som kjem, har Bane Nor auka beredskapen.

Faren for solslyng er størst på ettermiddagen og tidleg kveld, etter at skjenene har vorte varma opp gjennom dagen. Derfor køyrer banemannskap no hyppigare gjennom strekningane med arbeidstog for å kontrollere banen.

– Viss vi oppdagar teikn på solslyng, kan det bli periodar der vi er nøydde til å redusere farten på toga eller stengje banen heilt, skriv Bane Nor.

