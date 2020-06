Stemmene blir talde i FN-bygningen

innenriks

Avstemminga var ferdig tidleg på ettermiddagen lokal tid i FN-hovudkvarteret i New York – litt før klokka 19 norsk tid.

Det er venta at det kan gå litt tid før alle stemmene er talt og resultatet er klart. Noreg er eitt av landa som håpar på ein plass i rådet.

Kamp om to plassar

Tidlegare på dagen troppa dei første FN-ambassadørane opp i FN-bygningen i New York for å stemme fram fem nye rullerande medlemmer i Tryggingsrådet. Blant dei var den norske FN-ambassadøren Mona Juul.

I Vest-gruppa kjempar Noreg, Irland og Canada om to plassar i Tryggingsrådet. Dersom Noreg skulle tape kampen, vil det vere første gong i historia.

Noreg har hatt sete i Tryggingsrådet fire gonger tidlegare, siste gong i 2001–2002. Juul har håp om at Noreg vinn òg denne gongen.

– Ein stor bidragsytar

– Vi kan bringe til bordet ei lang og tung erfaring når det gjeld å støtte opp om FN og sikre at det internasjonale rettssystemet fungerer, sa ho til pressefolk utanfor FN-bygningen.

– Noreg er ein stor og tung bidragsytar til FN, slo ho fast.

På grunn av koronapandemien var det venta at avstemminga ville ta lengre tid enn vanleg. Eit resultat er venta mellom kl. 22 og 23 onsdag kveld norsk tid. Då blir det klart om Noreg er inne eller ute – eller om ein av dei to andre kandidatane i Vest-gruppa er inne, medan dei to andre går til ein ny valomgang torsdag.

For å bli valt må eit land få to tredelar av dei avlagde stemmene. I alt 193 land er medlem av FN, og kvart land har éi stemme.

(©NPK)