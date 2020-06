Sp i Buskerud gir Lundteigen fornya tillit

innenriks

Det er klart etter at nominasjonskomiteen i Buskerud Senterparti har summert opp første del av prosessen, skriv Laagendalsposten.

«Etter snart fem perioder på Stortinget er Per Olaf Lundteigen en av de mest drevne og skarpskodde stortingsrepresentantene vi har, og vi er veldig glade for at han stiller seg til rådighet for en ny periode», heiter det i ei pressemelding frå partiet gitt att i avisa.

Det var ein samla nominasjonskomité som fremja Lundteigen, som i dag er medlem av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

(©NPK)