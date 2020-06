Oslo Børs ned frå start, men Norwegian stig kraftig

innenriks

Etter å ha avslutta handelsdagen tysdag på 824,45 poeng starta Oslo Børs med å falle ned til 818,86 frå start onsdag.

Årsaka til fallet kan mellom anna forklarast med at oljeprisen hadde falle nær éin dollar etter stengjetid dagen før, skriv E24.no.

Onsdag opplyste Norwegian at dei gjenopnar 76 ruter for reiser frå 1. juli, både innanlands og til andre land i Europa. Det tyder at selskapet hentar tilbake over 600 tilsette i Noreg frå permisjon.

Marknaden svara med å sende aksjen opp 13,38 prosent.

