Nord-Noreg blir vêrvinnaren til helga

innenriks

Det vêret som meteorologane er absolutt mest sikre på, kjem til Nord-Noreg i helga, og det blir det aller ypparste av sommarvêret som kjem på vitjing.

– Fredagen startar nok litt kjøligare i Nord-Noreg enn den siste tida, særleg i Troms og Finnmark, men deretter kjem det eit velplassert kolahøgtrykk som gjer det godt og varmt i heile Nord-Noreg, seier statsmeteorolog Pernille Borander til NTB.

Spesielt bra blir det på søndag, og både måndag og tysdag held det gode vêret fram.

Opp mot 30 grader nordpå

– På søndag kan vi nærme oss opp mot 30 grader i Nordland, og i indre strøk av Troms og Finnmark kjem det opp i 25, kanskje heilt opp mot 30 grader, seier ho.

Berre ut mot kysten i Finnmark blir det noko kjøligare vêr.

I Sør-Noreg er situasjonen noko annleis. Det meteorologen er mest sikre på, er at det rår stor uvisse rundt helga. Men det blir varmt.

– På fredag kan vi kanskje få den varmaste dagen denne veka, både i aust og vest, frå Trøndelag og ned til Agder kan vi fort kome opp mot 30 grader, seier ho.

Uvissa dreier seg om eit lite lågtrykk som kjem inn frå sør, passande nok eit instabilitetslågtrykk som dannar seg når det er store forskjellar på havtemperatur og lufttemperatur.

Lågtrykk som endrar seg raskt

– Det kan kome noko nedbør i tilknyting til dette, men lågtrykket endrar seg raskt, så dette er svært usikkert. Vi kan nok seie at ein må bu seg på litt nedbør i helga, men det vil framleis vere fint og varmt, understrekar Borander.

Ho samanliknar det med å setje ein kjele med vatn til koking og prøve å gjette seg fram til når første boble kjem til overflata, noko som er svært vanskeleg.

Med det flotte vêret og den varmen som kjem fredag, er det vanleg at det kjem ein del korte, men kraftige regnbyer på ettermiddagen. Nedbøren som kan kome i helga, er ein heilt annan type enn ettermiddagsbyene på fredag.

– Denne nedbøren er meir langsiktig, viss det kjem noko. Det kan halde på i lengre tid og vere svært lokalt, men prognosane endrar seg raskt, seier ho.

Neste veke er òg relativt usikker for heile landet, varmen vil stort sett halde seg, men høgtrykka er svært ustabile framover.

Skogbrannfare

Borander understrekar at det framleis er stor skogbrannfare i det meste av Sør-Noreg, både i Trøndelag, på Vestlandet, på Sørlandet og Austlandet. Også på Finnmarksvidda er det sendt ut varsel om skog- og lyngbrannfare.

Sjølv om det kan kome ein del nedbør, så er det langt frå sikkert at det kjem nok til at vatnet sig ned i jordsmonnet. Typiske for styrtregn over kort tid er at det heller fløymer over og sørgjer for flaum enn å trekkje ned i bakken.

Tropenetter

Det er framleis ikkje registrert nokon tropenetter hittil i år, sjølv om det har vore nære på mange gonger. Den ustabile vêrtypen gjer at Borander ikkje kan sjå at vi vil få ei tropenatt med det første.

– Natt til onsdag var Færder opp i 19 grader som minimum, men det er framleis litt for kjølig i havet til at vi får ei tropenatt. Det må kome stabil varme over ein lengre periode for å få det til, seier ho.

Pernille Borander ber òg folk om å tenkje på UV-strålinga, og minner om at Meteorologisk institutt både på dei nye nettsidene sine og i appen har gjort det lett å finne fram til UV-varselet.

(©NPK)