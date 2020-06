Mann døydde under trefelling i Modum

innenriks

Mannen vart meld sakna av familien rett før midnatt tysdag. Han dreiv med rydding og felling av skog i utfordrande terreng. Familien, som ikkje hadde høyrt frå han sidan 13.30, sette sjølv i verk leiting og fann mellom anna ein ATV, skriv Søraust politidistrikt på Twitter.

– Sonen til mannen fann han liggjande fastklemt under eit tre, medan nødetatane var på veg. Det var tydeleg at han hadde fått treet over seg etter å ha felt det, skriv politiet.

Ulykka fann stad i Modum kommune i tidlegare Buskerud fylke, no Viken. Mannen vart erklært død på staden.

