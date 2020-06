Koronakrisa sende sykkelsalet til himmels

innenriks

I tillegg bidreg færre ledige sete på buss og bane til at fleire syklar til jobben. Det har gitt rekordsal av syklar i Noreg, skriv Dagens Næringsliv.

Storkjeda XXL opplyser at ho reknar med ein omsetningsvekst på mellom 25 og 30 prosent i andre kvartal samanlikna med fjoråret.

Også dei mindre butikkane har merka salsvekst etter at koronakrisa ramma Noreg. Bull Ski og Kajakk har auka sykkelsalet med 250 prosent i perioden frå 1. april til no, samanlikna med same periode i fjor.

Norsk Sportsbransjeforening stadfestar den kraftige auken i sykkelsalet og meiner det heng saman med den spesielle våren.

– Vi merka tidleg når folk vart oppmoda til å ikkje nytte trikkar, bussar og T-banar, at fleire bles støv av sykkelen sin. Det vart rapportert om lange køar hos sykkelverkstadene, seier leiar Trond Evald Hansen til DN.

Bransjeforeininga har ikkje tal på sykkelsalet til no i år, men det ligg an til at salet av elsyklar aukar med 50 prosent frå i fjor.

