Fylkespolitikarane krev stans i vindkraftutbygging på Haramsøya

Alle parti på fylkestinget i Møre og Romsdal har lagt fram krav om at vindkraftutbygginga på Haramsøya i Ålesund kommune blir stansa fram til det er teke nye støymålingar, og fram til saka blir behandla i rettsapparatet. Etter ein lang debatt tysdag vart fylkespolitikarane samde om ei felles fråsegn, skriv NRK.

– Må setje ned foten

Fylkesordførar Tove-Lise Torve (Ap) har bede om eit møte med olje- og energiminister Tina Bru (H). Ordførar Eva Vinje Aurdal (Ap) i Ålesund og Høgre-gruppeleiar i fylkestinget, Anders Riise, skal òg vere med i møtet.

– Vi ventar at statsråden stiller opp og møter oss, fordi dette er ei krevjande sak for mange i Møre og Romsdal. No har olje- og energiministeren moglegheit til å setje ned foten og setje seg inn i det folkeleg engasjementet, seier fylkesordførar Tove-Lise Torve (Ap) til NTB.

Nytt nasjonalt engasjement for vindmøller

Torsdag førre veke gjekk politiet til aksjon på Haramsøya etter at lokale demonstrasjonar hadde hindra tilgang til utbyggingsområdet på Haramsfjellet i fleire veker.

Protestane på øya med rundt 500 innbyggjarar har skapt eit nasjonalt engasjement rundt vindkraft. Stortinget sa førre veke nei til hastebehandling av Frp-forslaget om vindkraftstopp. Frps energipolitikar Terje Halleland har sagt at dagens konsesjonsordning på 25 år er for dårleg.

– Utbyggjarane har fått forlengt konsesjonane sine i for mange år. Når du då kjem med ei utbygging 15 år etter at konsesjon er gitt, har det vorte færre, men mykje større møller. Kommunen har gjerne bygd nye hyttefelt og bustadfelt, noko som gjer at vindmøllene kjem mykje nærare busetnaden enn det som var tenkt, seier Halleland til NTB.

NVE godkjende den framlagde planen for bygging og drift av Haram Vindkraftverk i august 2019. Det er planlagt åtte vindturbinar på fjellet på Haramsøya.

