Finland lèt ikkje nordmenn kome til landet via Sverige

Nyleg opna alle dei nordiske landa for reiser seg imellom, med sterke avgrensingar for Sverige, der ein berre kan dra til Gotland.

Noreg og Danmark tillèt derimot at ein kan køyre gjennom Sverige for å kome til kvarandre. På nettsidene til Folkehelseinstituttet står det at dette òg gjeld Finland.

Men svaret frå den finske grensekontrollen er eit anna.

– Per i dag er fritidsreiser ikkje tillatne via den indre grensa frå Sverige til Finland, skriv Jonna Härkönen ved det finske sjøoppsynet i ein e-post til NTB.

Ho vektlegg at det ikkje er statsborgarskap som er avgjerande, men landet ein reiser inn frå. Dei fleste land tillèt ikkje gjester frå Sverige på grunn av koronasituasjonen i landet.

Det tyder at nordmenn som vil til Finland, må bruke fly eller krysse landsgrensa i nord.

