FHI: Mest sannsynleg ingen stor, ny smittetopp

innenriks

– Mest sannsynleg, ut frå den faglege vurderinga mi, får vi mindre toppar framover – meir i eit slags bølgjekart utover – som vi forhåpentleg kan slå ned, og ikkje ein stor, ny smittetopp, seier fagdirektør Frode Forland ved FHI.

– Eg trur det vi har gjort, har vist at det er mogleg å slå ned smitta. Mykje av dei utrekningane som har vore i den tidlege fasen, hadde eit anna utgangspunkt. Eg tenkjer derfor at det vi håpar framover no, er at vi kan stoppe mindre utbrot og ikkje få ein stor ny smittetopp, forklarer han.

Forland åtvarar likevel mot å senke skuldrene.

– Vi er likevel der at vi må førebu oss på at dette kan skje, dette viruset kan endre seg.

(©NPK)