Dobbelt så mange melde for ulovleg snøskuterkøyring

– Doblinga i talet på politimeldingar skjer trass i at vi har gjennomført færre kontrollar enn i fjor på grunn av koronasituasjonen. Dette er miljøkriminalitet av betydeleg omfang, og utviklinga er urovekkjande, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i ei pressemelding.

Miljødirektoratets kontrollar mellom 1. januar og 15. mai i år resulterte i 98 meldingar. I same periode i fjor vart det levert inn 53 meldingar.

Meldingane er fordelte over heile landet med flest i dei nordlegaste fylka og dessutan Trøndelag, Agder, Vestfold og Telemark og Vestland.

Stikk av frå kontroll

På oppdrag frå regjeringa kontrollerer Miljødirektoratet at ferdselen i naturen føregår i tråd med regelverket. Miljødirektoratets feltapparat, Statens naturoppsyn, har myndigheit til å stanse køyretøy for å kontrollere førarkort og dokument som føraren har plikt til å ha med. Førarar har òg plikt til å la seg kontrollere.

Dei siste åra har Miljødirektoratet sett ein aukande tendens til at snøskuterkøyrarar stikk av frå kontroll.

– Enkelte stader i landet er det etablert lokale miljø som openbert veit at dei opptrer ulovleg, og som medvite unndreg seg kontroll. Dette har gått føre seg over fleire år og kan ikkje karakteriserast som eingongstilfelle eller umedvitne handlingar. Vi har ingen andre delar av oppsynsverksemda vår der vi ser liknande aksept for å opptre ulovleg, seier Hambro.

Får tips frå privatpersonar

Naturoppsynet til staten får fleire tips om ulovleg snøskuterkøyring kvar veke, både til Miljødirektoratets tipsløysing og direkte.

– Sjølv om motorferdsel i utmark er eit polariserte felt, må vi ikkje gløyme at dei fleste ønske betre kontroll med ulovleg snøskuterkøyring, seier Hambro.

