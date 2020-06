DNBs transaksjonstrøbbel løyst – no får kundane pengar på konto

innenriks

Eit betydeleg tal kundar i DNB opplevde at pengar som skulle kome på konto måndag, ikkje var på plass. Problemet låg i ei fil med transaksjonsdata – og gjaldt berre transaksjonar frå denne dagen.

Onsdag morgon opplyser DNB at problema er løyste, og at dei i natt har køyrt ut løn, feriepengar og betalingar slik at pengane no er tilgjengelege på konto for dei aller fleste.

– 99 prosent av transaksjonane er gjennomførte, og for resten av kundane gjer vi ein ekstra kontroll for å sikre at beløpa blir rette. Desse vil òg bli tilgjengelege i dag, seier kommunikasjonsrådgivar Vidar Korsberg Dalsbø.

Problemet ramma både bedrifts- og personkundar.

