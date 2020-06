Norske stiftingar delte ut 5,8 milliardar kroner i fjor

innenriks

Kultur og idrett er dei største målgruppene. Det gjeld både kva aktivitetar stiftingane driv med og kva formål som får pengar.

– Undersøkinga viser at stiftingane er med på å drive samfunnet framover, seier avdelingsdirektør Siw Heggedal Longvastøl i Stiftelsestilsynet.

Fire millionar dugnadstimar

Nær 100.000 nordmenn bidreg som frivillige, viser den første kartlegginga som er gjord over frivillig innsats blant stiftingane. Til saman utførte dei fire millionar dugnadstimar i fjor.

– Vi ser at kultur peikar seg spesielt ut, og stiftingane driv aktivitet innanfor mellom anna museum, kulturvern og festivalar. Dette illustrerer kor viktige stiftingar er for Kultur-Noreg, seier Longvastøl.

Også innanfor sektoren samfunn, utvikling og sosiale tiltak er det mange frivillige som bidreg. Her kan det gjerne vere allmennyttige formål, aktivitetstilbod, som fritidstilbod eller leirar, og dessutan integrering og inkludering av ulike grupper.

Det er òg mange stiftingar som har aktivitetar innanfor barnehage, opplæring og utdanning, bustad og eigedom og helse-, omsorgs- og sosialtenester.

– Undersøkinga viser at stiftingar er eit viktig supplement til det offentlege på fleire område, meiner Longvastøl.

Meir pengar

Utdeling til ulike formål har auka kraftig sidan 2014, då 4 milliardar kroner vart fordelte.

– Dette er ein stor auke, og det viser at norske stiftingar er ei stadig større økonomisk kraft i samfunnet. Trenden er at det blir færre stiftingar i Noreg, men på same tid blir stiftingane større i form av at dei har meir eigenkapital, seier Longvastøl.

Kultur og idrett er dei største mottakarane med til saman 1,7 milliardar kroner. Nokre aktivitetar peikar seg ut, som museum, kulturvern og festivalar.

– Dette kan vere alt frå konsertar og museum til fritidstilbod retta mot barn og unge. Dette er viktige bidrag i mange lokalsamfunn, meiner Longvastøl.

Det blir òg delt ut mykje til humanitært arbeid og bistand (1,3 milliardar kroner) og forsking (800 millionar kroner).

Ulike formål

Ei stifting er eit selskap utan eigar, og det er oppretta for å realisere eit eller fleire bestemte formål. Det er til saman registrert 6.500 stiftingar her til lands.

Mange stiftingar har aktivitet som formål, og dei driv ulike typar aktivitetar. Av dei 4.525 som svara på undersøkinga frå Stiftelsestilsynet, oppgav 1.800 at dei er reine aktivitetsstiftingar, altså stiftingar som berre driv med aktivitet.

Men det finst òg andre typar stiftingar. Nokre er utdelingsstiftingar, som berre deler ut pengar. Andre er holdingsstiftingar, som realiserer formålet i form av eigarskap i bedrifter eller holding, og atter andre er kombinasjonsstiftingar som også kan drive aktivitet.

(©NPK)