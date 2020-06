Meny med rekordsal på nett

innenriks

– I fjor selde vi daglegvarer på nett for 329 millionar kroner. Om ei veke vil vi ha selt like mykje som heile fjoråret, seier Meny-sjef Vegard Kjuus til Dagens Næringsliv.

Dei to ein halv månadene etter at Noreg stengde ned på grunn av koronakrisa, auka Meny nettsalet med 180 prosent.

Norgesgruppen, som eig Meny, er den største aktøren i landet innan daglegvarehandel og har ein marknadsdel 43,7 prosent. No aukar òg nettsalet for daglegvarekjempa, og berre Kolonial.no er større på nettsal av daglegvarer.

Meny starta med nettsal for tre år sidan, og spådommen var at kjeda raskt ville no ein halv milliard i omsetning. Med auken denne våren, kan det skje i år, trur Kjuus. Meny-sjefen seier det likevel er ei utfordring å tene pengar på denne typen nettsal.

– Utfordringa ligg framleis i transporten. Det er ein læringsprosess for ruteoptimalisering og å få fleire leveransar på kvar bil, seier Kjuus.

