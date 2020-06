Listhaug håpar Noreg taper kampen om plass i FNs tryggingsråd

innenriks

– Eg håpar verkeleg ikkje at Noreg kjem inn i FNs tryggingsråd. Det vil koste norske skattebetalarar dyrt, seier Listhaug i eit intervju med TV 2.

Noreg lanserte kandidaturet sitt til Tryggingsrådet allereie i 2007 og har sidan brukt 29 millionar kroner på kampanjen. FNs hovudforsamling skal avgjere saka gjennom ei avstemming natt til torsdag norsk tid.

Tre land i den såkalla vestgruppa – Noreg, Irland og Canada – slåst om to sete i Tryggingsrådet. I sluttspurten er det svært jamt mellom landa.

Listhaug seier at ho skjønner at tilsette i UD og regjeringa «liker å ete kirsebær med dei store», men ho meiner at det kostar meir enn det smaker for norske skattebetalarar.

– Eg tenkjer at det blir ein dyr affære. Viss vi kjem inn, vil det krevje at vi bruker endå meir pengar framover. Vi har allereie svidd av millionar på dette her, og det som skjer er at vi kjem inn i det inste og vil stå i ein skvis mellom Russland, Kina og USA i saker som vil vere vanskeleg for Noreg, seier Frp-nestleiaren til TV 2.

