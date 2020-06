Forslag om auka torskekvote i Barentshavet

innenriks

I tillegg forslår ICES at kvotane for både hyse, sei og snabeluer kan aukast til neste år, opplyser Havforskingsinstituttet tysdag.

– Sidan vi har observert svakare individuell vekst og auka kannibalisme i torskebestanden, kan rådet verke overraskande. Men her må vi hugse at haustingsregelen for denne bestanden seier at ein kan fiske hardare på bestanden dersom gytebestanden er så høg som no, seier havforskar Bjarte Bogstad.

Samtidig varslar han at ein ikkje kan vente at rådet til kvote vil liggje like høgt dei følgjande åra.

