Fleirtalet frå introprogram til utdanning eller arbeid

Talet er på same nivå som i 2018, då det var ei kraftig heving frå åra før. Medan 26 prosent av deltakarane gjekk direkte over i arbeid, gjekk 29 prosent over i utdanning, ifølgje Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi).

– Vi veit at gode norskkunnskapar og utdanning teken i Noreg vernar flyktningar mot arbeidsløyse og utstøyting. Held tala seg stabile også framover, kan vi snakke om ein positiv trend, der fleire flyktningar har moglegheita til å lykkast, delta og bidra, seier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.

