Utval: Betre sikring på sjukehus kan redde liv

innenriks

Måndag kom dei første tre rapportane frå Undersøkingskommisjonen til staten for helse- og omsorgstenesta (Ukom). Oppdraget til kommisjonen er å undersøkje alvorlege hendingar for å betre pasienttryggleiken i helse- og omsorgstenesta.

Fem døde etter fall

Sidan oppstarten i mai i fjor har Ukom fått sju varsel om fall frå vindauge og balkongar i helseinstitusjonar. I fem av tilfella døydde vedkomande som fall, medan to vart alvorleg skadde.

Offer i slike ulykker er gjerne demente personar, psykotiske pasientar eller pasientar med alvorleg somatisk sjukdom.

– Det at denne typen ulykker finst, gir i seg sjølv grunn til å rette merksemd mot fysisk sikring av helsebygg. Fysisk sikring må sjåast på som ein del av den heilskaplege og gode helsehjelpa og omsorga, seier Ukom-direktør Pål Iden.

Ukom sender no ut ei såkalla pasienttryggingsmelding, der alle kommune- og sjukehusleiarar blir beden om å gjennomgå helsebygga sine.

Nullvisjon

– Med enkle og billege tiltak kan slike svært alvorlege hendingar førebyggjast. Vi kan ikkje akseptere at pasientar døyr på grunn av usikra vindauge og for låge rekkverk i helsebygg. Her må vi ha ein nullvisjon, slår Iden fast.

Ukom viser til ei hending ved Universitetssjukehuset Nord-Noreg (UNN) i 2017, då ein pasient klatra ut av eit vindauge og pådrog seg alvorlege fallskadar. Etter dette monterte UNN vindaugssperrer i alle aktuelle pasientrom.

To år seinare, i 2019, gjorde UNN ei uformell undersøking av vindaugssikring ved andre sjukehus. Ho viste at ingen andre sjukehus hadde systematisk montert vindaugssperrer i pasientrom over andre etasje.

Baby døydde

I ein annan rapport slår Ukom fast at helsetenesta må bli langt flinkare til å innhente og systematisere observasjonane til foreldra når barn blir sjuke.

I januar i fjor døydde ein 20 månader gammal gut av hjernehinnebetennelse. På den fire dagar lange sjukdomsgangen var den vesle guten innom fem ulike behandlingsledd, inkludert legevakt, fastlegekontor, ambulansetenesta, lokalsjukehus og universitetssjukehus.

Barnet døydde på Universitetssjukehuset den fjerde dagen, ifølgje rapporten.

Ifølgje Ukom vart alvoret i sjukdommen i varierande grad oppfatta av helsepersonell, noko som førte til forseinka diagnose og behandling.

– Foreldra viktig ressurs

– Det trengst betre systematikk i vurderinga. Foreldre kjenner barnet sitt best og er ein viktig ressurs når helsepersonell skal vurdere kor alvorleg tilstanden er, meiner Ukom, som tilrår at det blir utarbeidd eigne standardar og rutinar for dokumentasjon av observasjonane og vurderingane til foreldre av barn.

Ukom har òg utarbeidd ein tredje rapport om korleis dødsfall kan unngåast innan psykiatrisk helsevern. Utgangspunktet er ei kvinne som truleg døydde på grunn av forgifting av fleire psykiatriske legemiddel.

