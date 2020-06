Statsministeren og helseministeren forsvarar Smittestopp-appen

innenriks

Folkehelseinstituttet har stoppa all innsamling av data frå appen, fordi Datatilsynet har nedlagt mellombels forbod.

– Eg meiner vi framleis må kunne ha appen framover, men så skal Folkehelseinstituttet sjå om dei kan endre på han slik at han er meir i tråd med det Datatilsynet kan akseptere, seier statsministeren til NTB.

– Det er klokt at FHI no har stoppa all innsamling av data og slettar alle personvernopplysningar inntil vidare, skriv helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i ein e-post til NTB.

