Sju straffa irakarar lauslate frå Trandum

Alle sju har opphalde seg ulovleg i Noreg i fleire år, og alle er straffa i Noreg. Irakarane har vore internerte frå 10 til 14 månader, opplyser Politiets utlendingseining (PU).

PU hadde i mars planlagt å tvangsreturnere dei sju til Irak, men utbrotet av koronapandemien gjorde at den returen ikkje lét seg gjennomføre.

Bakgrunnen for lauslatinga er at Høgsterett i ei rettsavgjerd 11. juni oppheva rettsavgjerda til Borgarting lagmannsrett om interneringsforlenging for éin av dei sju irakarane og sende saka tilbake til lagmannsretten for ny behandling. Borgarting lagmannsrett vedtok dagen etter at vedkommande ikkje kan internerast lengre.

– Grunnen til at alle sju blir lauslaten, er at lovtolkinga retten har lagt til grunn, får tyding for spørsmålet om internering i alle sju sakene, opplyser seksjonsleiar Kristel Lee Høgslett ved PUs juridiske seksjon.

Dei sju blir no pålagde meldeplikt eller pålegg om ein bestemd tilhaldsstad.

