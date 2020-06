Reklamemarknaden framleis prega av pandemien

innenriks

Koronasituasjonen har ikkje sleppt taket, og reklamemarknaden er framleis prega av pandemien. Etter dei fire første månadene i år viste reklameomsetnaden ein nedgang på 17,8 prosent.

Etter fem månader var nedgangen på 20,6 prosent, opplyser Mediebyråforeningen.

Det vart omsett reklame via mediebyråa for 3,29 milliardar kroner i dei fire første månadene i år, mot 4,15 milliardar same periode i fjor. Alle kanalar går tilbake med unntak av «andre medium» som primært kjem av annonsering i utanlandske medium, viser tal frå Mediebyråforeningens mediebarometer.

Utandørs og kino var vinnarar i mediebarometeret i fjor, men er i år ramma svært hardt. Gjennom dei fem første månadene i år fell kino med 53 prosent, medan utandørs går tilbake 44,1 prosent frå same periode i fjor.

– Når folk ikkje har kunna gå ute, og kinoane har vore stengde, er jo dette ikkje overraskande. Men no er det jo opna opp for å gå på kino, og folk kan i større grad ferdast ute, så vi kryssar fingrane for at dette blir synleggjort i tala for juni, seier dagleg leiar Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

