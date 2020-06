Opposisjonspolitikarar er glade for Smittestopp-vedtaket frå Datatilsynet

innenriks

Måndag kunngjorde Folkehelseinstituttet at dei stoppar all datainnsamling i Smittestopp-appen, som følgje av eit mellombels forbod frå Datatilsynet. Dei reagerer på ei rekkje personvernaspekt i appen.

Senterpartiets Kjersti Toppe har sendt eit skriftleg spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) der ho ber han gjere greie for tryggleiken i Smittestopp-appen.

– Appen har vorte kritisert frå starten på grunn av innordninga si og sentral lagring av data. Men innvendingane er avfeia av FHI og Høie. Saka no viser at FHI, regjeringa og Høie ikkje har hatt kontroll på personvernet og har teke for store sjansar, seier Toppe.

Også Frps helsepolitiske talskvinne, Åshild Bruun-Gundersen, er nøgd med vedtaket frå Datatilsynet.

– Eg er glad for at Datatilsynet har sett foten ned, og krev at alle data denne appen har samla inn, no skal slettast, seier ho.

Bruun-Gundersen meiner appen er problematisk òg frå eit prinsipielt perspektiv.

– Reint prinsipielt har regjeringa òg kryssa ei grense ved å skape ein app som i realiteten kan innebere ei fullstendig overvaking av folket. At FHI syntest overvaking er nyttig, er ikkje eit godt argument for å vidareføre appen, seier Frp-representanten.

(©NPK)