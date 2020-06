Kraftig fall i utanrikshandelen med varer

innenriks

Verdien på importvarene var til saman på 57,4 milliardar kroner, noko som er ein nedgang på 14,5 prosent, skriv Statistisk sentralbyrå.

Dermed enda Noreg med eit handelsunderskot på 1,2 milliardar kroner i mai.

Det er først og fremst lågare prisar på gass, råolje og raffinerte mineraloljeprodukt som bidreg til fallet i eksportverdien.

Eksportverdien for råolje var i mai på 16,2 milliardar kroner, som er 17,8 prosent lågare enn i mai i fjor. Oljeprisen låg i mai i snitt på 342 kroner fatet, mot 590 kroner fatet i fjor.

Samtidig fall òg fastlandseksporten kraftig, og var med 32,6 milliardar kroner 21,9 prosent lågare enn i same månad i 2019. Her bidreg lågare eksportvolum og nedgang i eksportverdien av raffinerte mineraloljeprodukt til nedgangen, saman med fall i mellom anna eksportverdien for aluminium og fisk.

