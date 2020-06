Forsvaret erkjenner brot på innkjøpslova

innenriks

– Ja, dette inneber brot på innkjøpslova, skriv kommunikasjonssjef Hans Meisingset i Forsvarets logistikkorganisasjonen (FLO) i ein e-post til Forsvarets forum.

Bakgrunnen er at Forsvaret har slite med dårleg tilgang på personleg klede og utrusting. For å bøte på problemet raskt har dei hasteinnkjøpt utan å gjennomføre anbodsrunde og konkurranse. Eitt av vilkåra for slike innkjøp er at materiellet som blir kjøpt inn, er «umissande for forsvarsformål».

Blant varene som er kjøpte inn på denne måten, er eit infanterimerke som blir levert ut til soldatar etter eit gjennomført løp på tolv kilometer med fire postar og orientering undervegs.

Ronny Angeltvedt, som er direktør for FLO Forsyning, skriv dette i ein e-post til Forsvarets forum:

– Kva gjeld interne prosessar og rutinar, medrekna instruksverk, ser FLO at det manglar ein søknad til Forsvarsdepartementet. Slike formalfeil er beklagelege, men kan skje i store og kompliserte innkjøpsprosessar.

Forseinka prosjekt og utgått rammeavtalar er to av årsakene til at FLO har gjennomført hasteinnkjøp for nærare ein halv milliard.

