Cappelen fekk medhald frå retten i fengselsoverføring

Dersom ikkje rettsavgjerda blir anka, kan han overførast frå Ila fengsel og forvaringsanstalt, der han har sete i varetekt sidan desember 2013, til Berg fengsel i Tønsberg kommune. Han har sjølv bede om overføring til nettopp dette fengselet.

Påtalemakta har ikkje hatt innvendingar mot dette, men det kjem fram av rettsavgjerda at Kriminalomsorga har avslått overføringa. Grunngivinga har vore at ei slik overføring ikkje gjeld for varetektsinnsette, og at utgangspunktet er at varetektsfengsla blir plassert i fengsel med høgt tryggingsnivå.

I eit brev til retten 5. juni skriv aktor, statsadvokat Lars Erik Alfheim, at Cappelen, uansett domsresultat, nærmar seg halv tids reell soning, og at påtalemakta ikkje har noko behov for ekstra sikkerheit, mellom anna med omsyn til bevisforspeling.

Retten er samd med både aktor og forsvararen til 53-åringen, advokat Benedict de Vibe, i at dei alminnelege omsyna som grunngir at varetektsfengsla blir plasserte i fengsel med høgt tryggingsnivå, ikkje lenger gjer seg gjeldande for Cappelen.

I rettsavgjerda skriv dommarfullmektig Espen Ostling at retten overlèt til Kriminalomsorga å vedta kva fengsel han skal overførast til og kor raskt ei slik overføring kan skje.

– I det rettsavgjerda berre er meint å avklare spørsmålet om overføring, blir det ikkje fastsett nokon frist for framleis varetektsfengsling, heiter det vidare.

