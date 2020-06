Norwegian snart klar med flygingar til Europa

innenriks

Selskapet jobbar med å få dei siste detaljane på plass for flyprogrammet i juli og august, skriv nettstaden Flysmart24.

– Vi ser fram til å lansere eit oppdatert sommarprogram førstkommande onsdag og kan allereie no røpe at vi kjem tilbake med fleire populære reisemål i Europa, seier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen.

Han vil ikkje seie noko nærare om kva ruter eller land det gjeld.

Sjølv om flyselskapa startar opp ruter igjen, er reiseråda frå Utanriksdepartementet uendra. Regjeringa har opna for reiser til dei nordiske landa, med unntak av Fastlands-Sverige, men elles åtvarar UD mot alle ikkje-nødvendige reiser til utlandet.

Det inneber òg at dei som reiser ut, må sitje ti dagar i karantene etter å ha komme heim igjen. Regjeringa har likevel varsla at det kjem ei ny vurdering for fleire europeiske land innan 20. juli.

(©NPK)