Støre om kamp mot statuar i Oslo: – Det er primitivt

innenriks

– Det er eit primitivt utslag å skulle rive ned den typen statuar, seier Støre.

I eit intervju med NTB tek han no kraftig til motmæle mot aktivistane som krev at statuar av forfattaren Ludvig Holberg og den britiske statsministeren Winston Churchill må fjernast.

– Eg meiner det er heilt rett at historikarar kastar lys over at Holberg i si tid kan ha hatt eigarinteresser i noko som handla om slavehandel, og at Churchill i sine unge år hadde syn på befolkningsgrupper i Afrika som ikkje står seg i eit moderne lys, seier Støre.

Han minner om at statuane er minnesmerke frå ei anna tid.

– Dei markerer ei historie og ei forteljing som er viktig, og liva og gjerningane til desse menneska må forståast mot den tida dei levde i, seier partileiaren.

Eit spørsmål om nærleik

Støre seier han har forståing for at eit samfunn av og til kan ha behov for å riste av seg symbol på undertrykking.

– Dei reiv muren i Berlin. Dei reiv statuen av Saddam Hussein i Irak. Det kan eg forstå. Men det har ein heilt annan nær aktualitet for dei menneska som lever der, seier Støre.

Han meiner det er noko anna med historiske statuar.

– Den som måtte ønskje å markere motstand mot det Churchill stod for i sine unge år, og vil rive den statuen, vil i mine auge òg rive ned eit symbol på frigjeringa av Noreg og gjenoppbygginga av Noreg etter krigen, påpeikar Støre.

– Det er noko som foreldregenerasjonen min var med på å slåst og blø for.

Forsvarar demonstrasjon

Støre forsvarer derimot dei mange tusen som samla seg framfor Stortinget for å demonstrere mot rasisme og politivald i kjølvatnet av politidrapet på afroamerikanaren George Floyd i USA.

– Det var eit spontant engasjement. Og i demokratiet vårt må ein politisk demonstrasjon ha det høgaste vernet. Så må vi, når vi går til slike markeringar, berre ha med oss at det no gjeld smittevernråd.

Støre vedgår at det ligg ei motsetning i dette.

– Men derfrå til ikkje å kunne tillate politiske ytringar, det er eit for langt steg.

Nødvendig oppgjer

Støre meiner at det også i Noreg er nødvendig å ta eit oppgjer med rasismen.

Han trekkjer linjer til terrorangrepa i Oslo og på Utøya i 2011 og i Bærum i 2019, to angrep der hat og høgreekstremisme låg bak. Samtidig opplever partifellar grov hets og rasistiske kommentarar, medan minoritetar møter diskriminering både i tilsetjingsprosessar og i leigemarknaden.

Støre understrekar at konfliktane stikk djupare i USA, der rasisme har vore ei utfordring heilt sidan slaveriet.

– Men det at vi ikkje har den historia, betyr ikkje at vi er utanfor radaren.

(©NPK)