No kan skodespelarar vere intime på scena igjen

Forskriftsendringa betyr òg at profesjonelle idrettsutøvarar og barn på fritids- og ferietilbod slepp å halde ein meters avstand i sommar.

NRK skriv at deira eigen dramaserie, Exit, no kan spele inn intime scener igjen, to månader tidlegare enn planlagt. Også teatersjef for Nationaltheatret, Hanne Tømta, er svært begeistra for nyheita.

– Dette er ein gledens dag for alle som jobbar med teater. Vi har jo måtta gjere veldig mykje veldig annleis.

Ho legg til:

– Det å ha høve til å ta på kvarandre er til dømes ein befrielse for oss. No kan vi ta på kvarandre med godt samvit.

