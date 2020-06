Universitet, høgskular og fagskular blir opna heilt att

innenriks

– Endeleg kan både studentar og tilsette få ein meir normal studie- og arbeidskvardag med opne dører til studiestadene, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Etter at alle fagskular og høgare utdanningsinstitusjonar måtte stengje fysisk frå 12. mars, har dei sidan byrjinga av mai gradvis opna opp att for studentar som har vore avhengige av fysisk tilgang for å ikkje bli forseinka i studiet.

– Opning av universiteta og høgskulane er veldig gode nyheiter for oss studentar. Å kunne møte undervisar og medstudentar er heilt vesentleg for utdanningskvaliteten og for læringa vår. Mange av oss studentar bur trongt og har sakna sårt både lesesalen og kontakten med medstudentar, seier Marte Øien, som leier Norsk Studentorganisasjon.

Trygt

Smittesituasjonen og gjenopninga av samfunnet tilseier no at det er trygt å opne universitet, høgskular og fagskular heilt frå neste veke, så lenge dei generelle smittevernreglane blir følgde. Det same gjeld kurs under studieforbunda og Kompetansepluss-ordninga.

– Denne våren har vore krevjande for både studentar og tilsette. Kombinasjonen av heimebarnehage, heimeskule og heimekontor eller det å sitje heilt åleine på hybelen dag inn og dag ut har på ingen måte vore ein god situasjon for mange. Det sosiale er ein viktig del av studentlivet, og eg har stor forståing for at mange har behov for å kome tilbake no, seier Asheim.

Semesterstart

Han legg til at dersom smittevernomsyn gjer at ikkje alle kan vere til stades ved semesterstart, bør institusjonane prioritere førsteårsstudentane. Dessutan er det framleis avgrensingar på gjennomføring av arrangement, som mellom anna kan få tyding for fadderveka.

Det er òg klart at folkehøgskular kan opne for normal drift frå hausten.

– Det er veldig bra at vi får avklart dette no. Det tyder at alle som planlegg å dra på folkehøgskule til hausten, trygt kan søkje og planleggje for oppstart. Samtidig får folkehøgskulane tid til å førebu seg og gjere nødvendige tilpassingar, seier kunnskapsminister Guri Melby (V).