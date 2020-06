innenriks

Møre og Romsdal fylkeskommune opnar Trollstigen for full ferdsel fredag 12. juni. Heile vegen blir opna, frå Romsdalen til Valldal.

– Vi støyper ferdig kantane i Trollstigen no, og så må betongen herde nokre timar før vi opnar for trafikk. Byksefonna på Valldals-sida er vurdert som trygg for trafikk, fortel byggjeleiar Roar Vikhagen i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Mykje snø, sein vinter og skadar etter skred gjer at vegen opnar historisk seint i år.

(©NPK)