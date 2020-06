Tollvesenet har stansa åtte millionar munnbind

innenriks

Sidan slutten av februar har Legemiddelverket fått oversendt 98 saker der medisinsk utstyr ikkje oppfyller europeiske krav til merking og dokumentasjon, skriv NRK.

Legemiddelverket seier at dei på generelt grunnlag stoppar leveransar som har visuelle manglar, som CE-merking og språkkrav.

– Grunnen til at vi stansar ein innførsel, er det same som i alle slike saker: Vi finn noko som ikkje oppfyller regelverket. Eit førehandsvarsel blir sendt for å hente inn meir fakta, seier Ole Benny Østby, seniorrådgivar i Legemiddelverket.

Til saman 8 millionar munnbind har vorte haldne att på grensa. Halvparten har vorte godkjende etter kontroll.

Østby seier pågangen auka i april, mai og juni.

– Det starta med relativ små sendingar og veldig mange nye aktørar som ikkje er kjende med regelverket. Kombinert med mangel i Europa og kinesiske produsentar som sel til nye marknader dei har ikkje vore på, har det vore mykje utstyr som ikkje møter krava om å vere på marknaden i Europa.

(©NPK)