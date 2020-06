TV-forhandlingar framleis i stampe

innenriks

– Forhandlingane står heilt stille etter at vi torsdag gjorde eit siste heilhjarta forsøk på å få med Telia og Get på ei løysing som gir sjåarane kanalane tilbake i seks månader, seier kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2.

Ho seier at tilbodet hadde nøyaktig same pris og vilkår som den gjeldande avtalen.

– Når Get avviser det utan noka fornuftig grunngiving, så blir det tydeleg at strategien deira er at sjåarane skal sitje fast i skvisen. Vi fryktar ein langvarig konflikt no, seier ho.

Hevdar TV 2 villeier

Kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia har likevel eit heilt anna syn på saka.

– I forhandlingane har TV 2 vore krystallklare på at dei om seks månader vil krevje like stor prisauke som dei har kravd no. Då blir det konflikt igjen. Det er på godt norsk å villeie kundane våre og TV 2s eigne sjåarar når dei prøver å framstille dette som ei god mellombels løysing, seier Lunde.

Lunde seier at dei har foreslått møte kvar dag for å kunne forhandle vidare, eit tilbod TV 2 ikkje har svart på.

– Faktum er at det siste forslaget til avtale frå TV 2 kom 31. mai. Sidan då har dei ikkje foreslått noko anna enn å forlengje og seie at dei vil ha same kravet om seks månader, seier han og seier at dei har komme med eit tilbod om løysing.

– Vi ber om ein mellombels avtale på meir enn seks månader og har gitt eit raust tilbod på dagens prisnivå, som vart kraftig auka for nokre månader sidan, seier han.

Usamde om pris

Lunde reagerer òg kraftig på at TV 2-sjef Olav T. Sandnes har gått ut offentleg og sagt at Get krev at dei skal betale 20 prosent mindre enn andre for det same innhaldet.

– Det kunne ikkje ha vore meir feil. Det var jo TV 2 som kom til oss med eit krav om at vi måtte betale eit tresifra millionbeløp meir enn det vi betaler i dag. Det har vi sjølvsagt blankt avvist, seier han.

Sarah Willand meiner at det er TV-sjåarane som no betaler prisen for Get-strategien.

– Sjølv om vi strekk oss langt for å halde dei utanfor, så kan vi ikkje gi oss i forhandlingane. Dette er altfor viktig. TV 2 skal finansiere norsk innhald og norske nyheiter i tillegg til eit stort sportstilbod. Alt det kundane faktisk betaler Get for å få sjå. Det kostar stadig meir å produsere, utvikle og sende innhaldet med den kvaliteten sjåarane forventar, seier ho.

– Uakseptabel situasjon

Mediepolitisk talsperson i Høgre Tage Pettersen meiner at situasjonen er uakseptabel.

– Eg vil beklage på vegner av ein million TV-sjåarar at TV 2 og Telia/Get ikkje har klart å semjast i dei aktuelle forhandlingane. TV-sjåarane blir på mange måtar gissel, og det er uakseptabelt. Det som gjer situasjonen spesiell, er det enorme informasjons- og nyheitsbehovet vi no opplever som ei følgje av koronapandemien, påpeikar han.

Han meiner partane har eit stort samfunnsansvar for å sikre at sjåarane får det dei skal ha – og som dei altså betaler for.

– No må både kundane og vi andre krevje at kanalane blir skrudde på igjen med ein einaste gong, seier Pettersen.

Kundane til det Telia-eigde Get har ikkje kunna sjå ei rekkje kanalar frå TV 2 sidan avtalen gjekk ut ved midnatt 31. mai.

