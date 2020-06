Stortinget vil bore djupare i Tangen-tilsetjinga

innenriks

– Vi har vorte samde om å halde ei høyring i denne saka 11. august. Finanskomiteen tek sikte på å vere ferdig med behandlinga innan slutten av august, seier nestleiar Hadia Tajik i Arbeidarpartiet.

Det var ein samrøystes finanskomité som fredag tok avgjerda om høyring, dagen etter at representantskapet i Noregs Banks gjekk til det uvanlege skrittet å sende eit brev til Stortinget om det dei meiner er fleire manglar ved tilsetjingskontrakten.

– Når vi får ei så uvanleg forklaring, er det naturleg at vi går ordentleg inn i ho, at prosessen er så grundig som mogleg, og at det ikkje er nokon uavklarte spørsmål når han er ferdig handtert av finanskomiteen, seier Tajik på spørsmål frå NTB om kvifor komiteen meiner det er nødvendig med ei høyring.

Olsen og Brodtkorb

Det er klart at både leiaren i representantskapet, Julie Brodtkorb, og sentralbanksjef Øystein Olsen må forklare seg i høyringa. Nicolai Tangen vil ikkje bli innkalla.

– Det er ikkje naturleg å kalle inn oljefondssjefen. Det er i alle fall ikkje sånn ein tradisjonelt gjer det, seier Tajik, som er saksordførar for saka.

Tajik seier komiteen ikkje har teke stilling til om finansminister Jan Tore Sanner (H) skal kallast inn.

Leiar av finanskomiteen, Mudassar Kapur (H), slår fast at komiteen aldri har hatt ei liknande sak på bordet.

Finanskomiteen vart kalla inn til ekstraordinært møte fredag ettermiddag for å drøfte brevet frå representantskapet i Noregs Bank.

– Derfor var det viktig å få samla komiteen raskt og sjå på korleis vi skulle handtere det, seier han til NTB.

Ap, Senterpartiet, SV og Raudt hadde i forkant varsla at dei ville gå inn for ei høyring i saka, men alle partia støtta ei høyring under møtet, seier Kapur.

– No har dette komme inn som ei ordinær sak, og då er det normalt å ha ei høyring som ein del av saksbehandlinga vår, seier han.

– Må behandlast med alvor

Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet seier det er særs viktig at komiteen går inn i saka.

– Når representantskapet har gått til det skrittet å sende eit ekstraordinært brev, noko dei aldri har gjort før, og i ei så viktig sak for Noreg, så må vi behandle det med det alvoret det fortener og høyre dei instansane som det gjeld, seier han.

Kari Elisabeth Kaski i SV seier brevet viser tydeleg at tilsetjingsavtalen framleis har manglar med tanke på det representantskapet tidlegare har påpeika om behova i avtalen.

– Det er òg framleis store spørsmål knytt til mogleg interessekonfliktar rundt Nicolai Tangen, seier ho.

Uroleg for interessekonfliktar

Tangen skal tiltre stillinga 1. september. Han kjem frå jobben som leiar i hedgefondet Ako Capital, som han stifta i 2005.

I brevet seier representantskapet at kontrolltiltaka ikkje er gode nok når det gjeld Nicolai Tangens tilsetjingsvilkår.

– Det er avvik på mellom anna interessekonfliktar og tema om såkalla skatteparadis, sa Brodtkorb til NTB torsdag.

Ei viktig oppgåve framover for hovudstyret og sentralbanksjefen blir å etablere rammer for korleis risiko for interessekonfliktar skal oppdagast og handterast, heiter det i brevet.

Sentralbanksjef Øystein Olsen forsikra torsdag at interne kontrolltiltak vil vere på plass innan Tangen tiltrer 1. september.