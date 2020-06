Noreg blir med i ny vaksineallianse

innenriks

Over heile verda blir det utkjempa ein kamp for å få ferdig ein vaksine mot koronaviruset. Spørsmålet er kvar i verda vaksinen blir utvikla.

For å auke sjansen for å få ein ferdig vaksine til Noreg blir Noreg med i ein ny europeisk vaksineallianse (Inclusive Vaccine Alliance) saman med Frankrike, Tyskland, Nederland og Italia, skriv NRK.

Helseminister Bent Høie (H) seier det fort kan bli ein kamp der alle kjempar mot alle for å få tak i vaksinen, og at det derfor er viktig at landa står saman for å sikre ei solidarisk fordeling – og for å sikre at Europa får sin del av vaksinen.

Skal sikre fattige land

Dersom vaksinen blir utvikla i USA eller Asia, seier Høie at det vil vere mogleg å inngå avtalar med selskapa, og at det derfor er viktig at landa står saman.

– Då har vi større moglegheiter i forhandlingane med desse selskapa, seier helseministeren.

Alliansen skal òg sikre at også fattige land får koronavaksine, gjennom eit samarbeid med ei eiga finansieringsordning for vaksinar til utviklingsland, men Kirkens Nødhjelp meiner alliansen kan skyve dei fattige i verda bakarst i vaksinekøen.

Kirkens Nødhjelp skeptiske

Dei fryktar at den nye vaksinealliansen først og fremst vil jobbe for å sikre ein vaksine for rike medlemmer av alliansen i Europa.

– Viss dette stemmer, kan det undergrave moglegheita for å nå den uttala norske målsetjinga om rettferdig global fordeling av ein framtidig koronavaksine, seier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

– No som mange rike land går saman om å kjøpe opp framtidig vaksineproduksjon, oppfattar vi at det er ein reell fare for at fleirtalet av folket på kloten ikkje får nokon covid-19-vaksine i det heile. Ein slik tilslutnad frå norsk side står i skarp kontrast til den linja Noreg har stått for så langt, og er etter vår oppfatning svært uheldig og usolidarisk, seier Høybråten.

(©NPK)