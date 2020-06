innenriks

Etter godt over to månader får permitterte endeleg utbetalt lønnskompensasjon frå Nav.

Ordninga inneber at Nav skal gi lønskompensasjon for dag 3–20 etter permisjon, før den permitterte kan få dagpengar. Dei to første dagane er arbeidsgivar ansvarleg for å betale ut lønn.

Kompensasjonsordninga gjeld for arbeidstakarar som er permitterte under koronakrisa.

(©NPK)